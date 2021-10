L'uomo è stato individuato da alcuni volontari nelle vicinanze di un canale

Si sono appena concluse le ricerche di un ottantasettenne di Episcopia. L'anziano era uscito di casa nel pomeriggio di ieri con l'intendo di raggiungere l'abitazione di campagna, purtroppo senza fare rientro in serata. Allertati dai Carabinieri di Latronico nella nottata, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si portava nelle prime ore del giorno sulla zona di ultimo avvistamento, coadiuvati da un'unità cinofila di ricerca di superficie, dai Carabinieri, da volontari e cacciatori della zona.

In breve tempo è stato individuato da alcuni volontari nelle vicinanze di un canale, in discrete condizioni fisiche nonostante la nottata trascorsa al freddo. L'anziano è stato recuperato dai nostri tecnici e trasportato su barella portantina verso l'ambulanza del 118, che attendeva in strada, per le cure del caso. Fondamentale per la buona riuscita di questi tipi di interventi è il tempestivo allertamento e la collaborazione fattiva tra le forze in campo, ed oggi ne è stata la dimostrazione.