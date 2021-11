Send by email

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.041 vaccinazioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 novembre, sono stati processati 676 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (dei quali 27 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 20 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Si registrano 28 casi positivi di cui 27 residenti:

14 Bernalda

2 Laurenzana

1 Lavello

3 Matera

7 Potenza (n. 3 domiciliati ad Anzi)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Puglia.

Si registrano 20 guarigioni tutte residenti in Regione Basilicata:

1 Genzano di Lucania

1 Gorgoglione

1 Marsicovetere

1 Matera

6 Montalbano Jonico

1 Pisticci

1 Potenza

1 San Fele

7 Sant’Arcangelo

I casi attuali residenti sono 851 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 826.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 1.041 vaccinazioni. A ieri sono 433.100 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 394.459 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,3 per cento) e 8.233 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 835.772 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).