In una nota il sindaco Mascia ha dato la notizia, "ma il virus è ancora una minaccia"

"Il comportamento virtuoso dei cittadini e un buon riscontro della campagna vaccinale hanno dato una leggera boccata d'ossigeno alla nostra comunità, che dopo ben 16 mesi, finalmente può dirsi, al momento, Covid free". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - il sindaco di Policoro, Enrico Mascia, il quale "ha revocato nella giornata di ieri l'ordinanza di isolamento domiciliare applicata all'ultimo positivo in città". Nel comunicato è specificato che "dal primo caso avvenuto nel marzo 2020 e dopo un lieve calo nel giugno 2020, a Policoro ininterrottamente si sono avuti casi dal 20 luglio 2020, con una recrudescenza nel periodo di novembre 2020 e gennaio-aprile 2021".

"Nonostante una buona notizia per la città - ha proseguito Mascia - dobbiamo sempre ricordarci che il virus rappresenta ancora una minaccia, soprattutto in un territorio dinamico com'è quello di Policoro, baricentrico nella costa ionica metapontina e dove confluiscono scuole e servizi e quindi una ingente mole di utenza in movimento. Proteggiamoci e proteggiamo gli altri evitando assembramenti, rispettando tutte le norme igienico-sanitarie vigenti e soprattutto, vaccinandoci: aiutiamoci tutti - ha concluso il sindaco - a consolidare questo dato".