Aveva cinque grammi di cocaina accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari, nella serata di domenica scorsa, 31 ottobre, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati che connotano lo specifico settore, intorno alle 20.00, hanno notato il giovane nel tentativo di allontanarsi repentinamente alla loro vista.

Gli operanti, insospettiti da tale atteggiamento, lo hanno fermato per procedere ad un controllo e ad una conseguente perquisizione personale, iniziativa non gradita al giovane, evidentemente consapevole di potenziali sue responsabilità, che ha immediatamente opposto resistenza, strattonando i Carabinieri e tentando di divincolarsi, sino ad ingaggiare con loro una breve colluttazione che è stata subito sedata dai militari, i quali lo hanno bloccato ed immobilizzato. La perquisizione indosso al giovane ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 5 grammi di cocaina, abilmente celati all’interno dei propri slip. In forza di così evidenti elementi probatori raccolti dai Carabinieri, il ragazzo è stato arrestato.