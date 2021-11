Non sarebbe ancora pienamente riabilitato da una condanna per abuso d’ufficio

E' notizia di poche ore fa quella che la Prefettura di Matera ha bloccato la proclamazione a sindaco di Mario Altieri eletto a Scanzano Jonico con il 52.2%. Le motivazioni sarebbero che in base alla normativa in materia, Altieri non sarebbe ancora pienamente riabilitato da una condanna per abuso d’ufficio in concorso, risalente a fatti del 2006 e oggetto di una condanna definitiva del 2014.

Adesso resta da capire come evolverà la vicenda, se si procederà ad un secondo commissariamento oppure se potrebbe subentrare al suo posto il secondo candidato eletto con la lista "Siamo Scanzano", Rocco Durante.