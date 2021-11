Nel report di oggi spiccano gli otto casi riscontrati a Policoro. 23 sono le nuove guarigioni in regione

Nella giornata di martedì 9 novembre 2021 sono stati processati 664 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e sono stati registrati 38 casi positivi, di cui 36 residenti.

2 Anzi

1 Avigliano

1 Barile

1 Bernalda

1 Marsico Nuovo

5 Matera

1 Nova Siri

8 Policoro

5 Potenza

3 Rionero in Vulture

7 Stigliano

1 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: 2 Serbia (domiciliati a Viggiano).

Si registrano 23 guarigioni di cui 21 residenti in Regione Basilicata:

2 Grassano

2 Marsicovetere

3 Matera

2 Paterno

1 Pignola

8 Potenza

1 Rivello

1 Senise

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Marsicovetere)

1 Puglia (domiciliato a Venosa).

I casi attuali residenti sono 910 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 885.

Nella stessa giornata sono state effettuate 1.633 vaccinazioni. A ieri sono 434.112 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,5 per cento) e 397.320 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,8 per cento) e 12.559 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 843.991 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).