"Un ringraziamento a chi ha rispettato le regole vive do.momenti difficili"

Il Covid-19 ha allentato la presa anche a Senise. Finalmente dopo mesi dove si sono verificati numerosi casi di Covid-19 adesso la cittadina sinnica si trova alle prese con un netto calo che l'ha portata nella giornata di oggi ad essere Covid Free e non avere nessun caso positivo. Soddisfazione da parte dell'assessore Marranchiello che con un post su Facebook esterna fiducia per il futuro. "Amiche e amici, voglio condividere con tutti voi queste parole: finalmente anche Senise è Covid Free. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno rispettato le misure atte a contenere il propagarsi dell’infezione, vivendo dei momenti davvero difficili.

Famiglie in quarantena per giorni e giorni, chiuse in casa insieme ai loro bambini, che hanno affrontato con dignità e coraggio ogni singolo momento.

Spero che tutto questo possa restare un lontano ricordo dal quale ripartire. Ricostruiremo le nostre vite, cambiando abitudini ma consapevoli che ciascuno di noi potrà dare il proprio contributo alla vita pubblica".