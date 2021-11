Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Nella stessa giornata si sono registrate 37 nuove guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 novembre, sono state effettuate 1.633 vaccinazioni. A ieri sono 434.397 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,5 per cento), 397.943 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,9 per cento) e 14.606 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 846.946 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 594 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 18 (17 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 37 guarigioni, delle quali 36 relative a residenti in Basilicata.

Report dati tamponi processati in data 11 novembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 465.930

Tamponi molecolari totali negativi n. 432.171

Persone testate n. 245.465

Test antigenici totali 24.890

Tamponi molecolari di giornata n. 594

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 18

Tamponi molecolari negativi n. 576

RICOVERATI N. 26

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 10

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 4

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 37

POSITIVI TOTALI N.18 di cui residenti: n.17

2 Albano di Lucania

2 Bernalda

4 Matera

2 Policoro

5 Potenza

1 Tolve

1 Venosa

Non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n.36

1 Baragiano

11 Castelgrande

1 Chiaromonte (domiciliato a Senise)

2 Genzano di Lucania

1 Lauria

3 Lavello

2 Matera

5 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

3 Potenza

1 Rivello

1 Senise

1 Tito

1 Tolve

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Albania (domiciliato a Nova Siri).