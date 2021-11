Queste nuove sospensioni si aggiungono alle 9 precedenti dei colleghi dell'Asm

Resteranno a casa dalla settimana prossima i dieci dipendenti dell’azienda sanitaria locale di Potenza non ancora vaccinati. Nello specifico si tratta di 2 medici, 4 infermieri, un operatore socio sanitario, 2 autisti di ambulanza e un tecnico di prevenzione. Persone che sono tutt’ora in servizio con tampone negativo che dà diritto al green pass temporaneo valido per due giorni.

Queste sospensioni si aggiungono ai nove dipendenti Asm, che da martedì non prestano più servizio nel Materano e non torneranno al lavoro finché non saranno immunizzati. Tra avvisi e solleciti, i dieci dipendenti Asp hanno avuto tutto il tempo per mettersi in regola. L’obbligo di vaccino per medici, infermieri e personale sanitario collegato è stato introdotto con decreto legge il 1 aprile scorso.