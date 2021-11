Send by email

Sono state somministrate 1894 dosi di vaccino anti Covid, 191 prime dosi e 454 seconde dosi

Nella giornata di ieri sabato 13 novembre 2021, in regione Basilicata sono stati processati 592 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e di questi 60 sono risultati positivi. Non si registra nessun decesso. Inoltre sul fronte vaccini sempre ieri sono state somministrate 1894 dosi di vaccino anti Covid, 191 prime dosi e 454 seconde dosi.

Dei 60 casi positivi 59 sono residenti:

2 Accettura

1 Bernalda

1 Cirigliano

6 Latronico

3 Matera

1 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Palazzo San Gervasio

2 Policoro

4 Potenza

24 Stigliano

1 Trecchina

7 Venosa

4 Viggianello

Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: 1 Tunisia (domiciliato a Palazzo San Gervasio).

Si registrano 15 guarigioni di residenti in Regione Basilicata:

1 Anzi

1 Corleto Perticara

2 Laurenzana

6 Matera

1 Melfi

1 Montescaglioso

1 Pignola

1 Rionero in Vulture

1 San Fele

I casi attuali residenti sono 936 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 936.