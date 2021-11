Send by email

La Protezione civile ha diffuso l'allerta maltempo con codice arancione per rischio idrogeologico sul territorio della Basilicata. A partire dal primo pomeriggio di oggi un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche, questo per la presenza sullo Ionio di un minimo depressionario richiamante aria umida meridionale, che sarà responsabile di un forte peggioramento del tempo, con piogge, rovesci e qualche temporale anche persistente e di forte intensità. Visto il marcato peggioramento non si escludo locali allagamenti che potranno creare dei disagi.

I fenomeni insisteranno soprattutto lungo la costa Ionica e nell'immediato entroterra, ma interesseranno tutta la nostra regione in modo anche particolarmente intenso. La fenomenologia sarà inizialmente lungo le zone maggiormente esposte, ma entro il tardo pomeriggio e sera interesserà tutto il territorio. Una situazione che rimarrà pressoché simile nella giornata di domani;. Per avere un leggero miglioramento bisognerà attendere la giornata di mercoledì.