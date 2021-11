Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La donna è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo di Potenza

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi sulla strada Statale 407 Basentana, dove a perdere la vita è stata una donna 36enne originaria di Grassano che a guida della sua Fiat 600 è andata a sbattere contro le barriere di protezione. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi dei sanitari del 118, la donna purtroppo è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Carlo di Potenza.

L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di Molino e Vaglio Scalo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi dell’incidente e il personale dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale.