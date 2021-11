Mancini: “E’ molto difficoltoso muoversi tra il paese nuovo e quello vecchio”

Il maltempo che imperversa in Basilicata ha provocato molti danni. Nuova frana a Pomarico, in provincia di Matera. Tre famiglie sgomberate in viale Kennedy, chiusura parziale della strada, sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcuni contrade. È ora si teme che il maltempo in arrivo possa aggravare la situazione. La frana è iniziata qualche giorno fa in corrispondenza di viale Kennedy all’altezza di colle Sisto in contrada piano Barletta. Versante già interessato dalla famosa frana del 2019 che fece venire giù una porzione del centro storico di Pomarico distante circa un chilometro. Il fronte franoso visibile dalla provinciale 211, pare, al momento contenuto sessanta o settanta metri ma resta la preoccupazione, in un territorio molto fragile, resta per via dell’arrivo del maltempo per le prossime ore. Per questa ragione il primo cittadino, Francesco Mancini, ha chiesto un preciso monitoraggio da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ferrandina, e dopo aver letto la relazione tecnica ha deciso di prendere dei provvedimenti drastici primo quello di sgomberare tre famiglie domiciliate in viale Kennedy.

“È un evento franoso iniziato - sottolinea Francesco Mancini, sindaco di Pomarico – circa cinque giorni fa dove si vede tanta acqua ed è per questo che abbiamo interpellato l’acquedotto lucano che ha fatto dei sopralluoghi indicandoci, al momento, l’assenza di condotte idriche e fognarie. Il problema è capire le ragioni dello smottamento e per tale ragione abbiamo provveduto a chiudere l’erogazione dell’acqua in quella zona. Al momento la frana continua a muoversi e fino a quando non si capirà chiaramente da dove arriva quest’acqua, su consiglio dei Vigili del fuoco, ho provveduto ad emettere un provvedimento di sgombero chiudendo in tratto di strada interessato.

Quindi chi dal quartiere Aldo Moro, da Matera deve venire a Pomarico, per andare sulla strada provinciale 211 deve utilizzare la circumvallazione”. Un provvedimento restrittivo almeno per due giorni. “Solo se strettamente necessario- ha aggiunto Francesco Mancini – di muoversi per tra il paese nuovo e quello vecchio e dintorni, evitando di andare per le contrade. Altro smottamento rilevante anche nel comune di Castronuovo Sant’Andrea, precisamente lungo via Roma nella parte alta dell’abitato. Interessata la zona che collega il paese verso contrada Sella del Titolo, dove si è verificata una frana a causa probabilmente di un mancato consolidamento negli anni addietro. Poi le abbondanti piogge hanno fatto il resto. Il Sindaco Antonio Bulfaro ha precisato a riguardo: “Stiamo predisponendo le dovute ordinanze di sgombero per alcune famiglie del posto. Nel frattempo è stata allertata anche la Protezione Civile per i dovuti sopralluoghi”.

Oreste Roberto Lanza