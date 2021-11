Tra questi otto comuni in regione mancano ancora Senise e Ferrandina

È operativo da qualche giorno, precisamente dal 15 novembre scorso, il nuovo portale dell’anagrafe digitale nazionale, (w.w.w.anagrafe.interno.it) ANPR. Niente più code agli sportelli comunali e certificati scaricabili gratis da casa con il portale nazionale. Ben 14 i documenti scaricabili l’Anagrafico di nascita; l’Anagrafico di matrimonio; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato civile; di Stato di famiglia; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato di famiglia con rapporti di parentela; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di Contratto di Convivenza.

Si possono richiedere più certificati in forma contestuale, nello stesso attestato e in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Il servizio consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato Pdf o riceverlo direttamente via e-mail. All’appello mancano ancora ben 63 comuni italiani di cui 8 per la Basilicata, a settembre erano ben 17 mancanti. Sono 4 per la provincia di Matera: Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione e Stigliano; 4 per la provincia di Potenza: Corleto Perticara, Laurenzana, Pietrapertosa, Senise. La quinta mancante, Castelmezzano, proprio qualche giorno fa è riuscita ad entrare ufficialmente come indicato dal sindaco Nicola Valluzzi.

Tutti si stanno adeguando a questa vera rivoluzione della Pubblica Amministrazione ma in corso d’opera sono emersi migliaia di errori nei documenti. Per quanto riguarda il territorio materano nei giorni scorsi vi è stata una riunione in Prefettura a Matera con i sindaci di Gorgoglione e Stigliano dove sono emersi dei problemi relativi ai tanti errori rilevati nel passato all’interno dell’anagrafe comunale che impedirebbero l’allineamento e l’entrata nella banca dati. Soltanto il mese scorso pare siano stati rilevati migliaia le posizioni sospese.

Oreste Roberto Lanza