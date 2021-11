Send by email

Auto contromano sulla strada Statale 106 tra i bivi di Nova Siri e Montegiordano, in Calabria. A segnalare la cosa numerosi automobilisti che verso le 19.00 di oggi hanno visto un auto a fari accesi procedere speditamente nel senso di marcia sbagliato nella carreggiata in direzione sud.

Al momento fortunatamente non si segnalano incidenti, con l'auto che ha attraversato persino le gallerie che si trovano nel territorio di Montegiordano, in provincia di Cosenza, a confine con la Basilicata. Numerose sono state le chiamate al 113 della Polizia Stradale che ha allertato immediatamente le volanti della zona per l'intervento sul posto.

Claudio Sole