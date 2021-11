Continua a salire il numero dei contagi nel centro del Pollino

Altri sette nuovi positivi al Covid-19 a Viaggianello. Lo comunica il sindaco Rizzo che invita i propri cittadini a rispettare le regole e a rimanere a casa in isolamento per chi è in attesa di fare il tampone.

"Si tratta di cittadini già in isolamento - scrive il sindaco via social - da diversi giorni e tutti legati ad altri già positivi. A loro e le loro famiglie va la vicinanza mia e dell’amministrazione comunale. Sale il numero dei contagi e a distanza di quasi 2 anni, mi tocca ancora precisare che in attesa del secondo tampone si resta isolati e non in giro. O facciamo attenzione tutti o facciamo attenzione tutti!”. Sale a 19 adesso il numero degli attuali positivi che rientrano molto probabilmente nel focolaio che si è formato nelle scuole medie.