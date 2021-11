Uno scontro frontale ha visto coinvolte due automobili

Tragico incidente stradale sulla strada Statale 407 Basentana in territorio di Pisticci. Uno scontro frontale poco dopo le ore 14.00 di oggi ha visto coinvolte due automobili. Il bilancio è di una persona deceduta e di un’altra trasferita in eliambulanza in codice rosso all'Ospedale "San Carlo" di Potenza.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte dei veicoli, i Carabinieri e la Polstrada per chiarire la dinamica del tragico evento. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire i rilievi del caso e per la messa in sicurezza dell'arteria.

Claudio Sole