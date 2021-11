Si registrano 15 guarigioni. Ad oggi un ricoverato in terapia intensiva

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 novembre, sono state effettuate 611 vaccinazioni.

A ieri sono 435.874 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,8 per cento) e 401.036 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,5 per cento) e 27.862 (5,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 864.772 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 237 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, dei quali 1 (relativo a un residente in Basilicata) è risultato positivo. Nella stessa giornata si sono registrate 15 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 22 NOVEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 21 novembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 472.025

Tamponi molecolari totali negativi n. 437.998

Persone testate n. 247.495

Test antigenici totali 25.487

Tamponi molecolari di giornata n. 237

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 1

Tamponi molecolari negativi n. 236



RICOVERATI N. 23

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 5

Pneumologia n. 10

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 3

Pneumologia n. 3

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 15

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 1

Positivi residenti: n. 1

N. Comune

1 Stigliano

GUARITI TOTALI N. 15

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 15

N. Comune

1 Accettura

1 Albano di Lucania

1 Anzi

3 Matera

3 Montescaglioso

4 Potenza

2 Stigliano



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 986

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 963

DECEDUTI RESIDENTI N. 602

GUARITI RESIDENTI N. 28.863

