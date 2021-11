Send by email

Nella stessa giornata si sono registrate 27 guarigioni, di cui 26 relative a residenti in Basilicata

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 24 novembre, sono stati processati 944 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 29, tutti relativi a residenti in Basilicata, sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 27 guarigioni, di cui 26 relative a residenti in Basilicata.

Positivi residenti: n.29

1 Bernalda

3 Ferrandina

1 Irsina (domiciliato a Policoro)

4 Matera

3 Melfi

3 Miglionico

2 Policoro

8 Potenza

1 Scanzano Jonico

2 Tito

1 Venosa

Guariti 27, di cui 26 residenti in Regione Basilicata:

2 Bernalda

1 Ferrandina

3 Latronico

2 Matera

1 Montalbano Jonico

2 Policoro

3 Potenza

2 San Chirico Raparo (domiciliati a Grumento Nova)

1 Scanzano Jonico

9 Stigliano

Guariti non residenti e domiciliati in Regione Basilicata: n.1

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

RICOVERATI N. 17

A.O.R. San Carlo Potenza:

Malattie Infettive n. 4

Pneumologia n. 5

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 3

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera:

Malattie Infettive n. 3

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 3.307 vaccinazioni. A ieri sono 436.401 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,9 per cento) e 402.481 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,7 per cento) e 35.185 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 874.067 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).