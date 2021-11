Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Coinvolte due automobili in uno scontro frontale che ha causato un morto ed un ferito

Un grave incidente stradale di è verificato questa mattina sulla strada provinciale 43 Montemilone - Venosa. Ad essere coinvolte due automobili in uno spaventoso scontro frontale, tra una Audi A3 ed una Fiat Punto. Purtroppo una donna di 51anni è deceduta, mentre l'uomo di 41anni che era alla guida dell'Audi è stato trasportato in eliambulanza presso l'ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con l'ausilio del personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l'insorgere di incendi e recuperato i corpi all'interno. Sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.