Sono 32 i lucani positivi nel bolletino odierno. Ad oggi 3 persone in terapia intensiva e 16 ricoverati

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 novembre, sono state effettuate 4.372 vaccinazioni.

A ieri sono 436.864 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento) e 403.534 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,9 per cento) e 42.311 quelli che hanno ricevuto la terza dose (7,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 882.709 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 853 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 34 (e tra questi 32 relativi a residenti in Basilicata e 2 domiciliati) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 18 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 27 NOVEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 26 novembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 476.245

Tamponi molecolari totali negativi n. 442.026

Persone testate n. 248.951

Test antigenici totali 25.880

Tamponi molecolari di giornata n. 853

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 34

Tamponi molecolari negativi n. 819



RICOVERATI N. 16

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 4

Pneumologia n. 4

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 3

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 3

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 18

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 34

Positivi residenti: n. 32

N. Comune

1 Avigliano

2 Bernalda

6 Ferrandina

4 Matera

3 Miglionico

1 Montescaglioso

4 Pietragalla

1 Pomarico

1 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

3 Scanzano Jonico

3 Stigliano

1 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Bulgaria (domiciliato a Ferrandina)

1 Lombardia (domiciliato a Nova Siri)

GUARITI TOTALI N. 18

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 18

N. Comune

1 Lauria

2 Lavello

7 Matera

1 Melfi

1 Palazzo San Gervasio

1 Policoro

1 Rionero in Vulture

1 Stigliano

1 Tursi

2 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.062

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.046

DECEDUTI RESIDENTI N. 602

GUARITI RESIDENTI N. 28.970