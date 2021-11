Send by email

All’uscita per lo Scalo di Pietragalla l'auto è andata a sbattere contro un muro di sostegno

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, intorno alle 14.30 circa d questo pomeriggio sono intervenuti per incidente stradale sulla Potenza-Melfi all’uscita per lo Scalo di Pietragalla nel comune di Pietragalla, in provincia di Potenza. I Vigili del fuoco sono stati allertati dalla Centrale Operativa del 118, arrivati sul posto hanno trovato una Volkswagen Polo uscita di strada, che ha terminato la sua marcia contro un muro di sostegno.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e contemporaneamente estratto l’uomo del ’66 rimasto incastrato a seguito del forte impatto. Il traumatizzato è stato trasportato in ospedale dal personale 118 già presente sul posto. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada e cinque unità. Sul posto sono intervenuti Polstrada, Carabinieri, 118 e soccorso stradale.