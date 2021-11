Sempre negli ultimi due giorni sono state effettuate 5.429 vaccinazioni

La task force regionale comunica che nel fine settimana sono stati cinquantadue i positivi al Covid-19 dei 797 tamponi molecolari esaminati in Basilicata. Inoltre sono stati registrati altri due decessi, uno a Potenza l'altro a Stigliano e 29 guarigioni di persone residenti in regione. Sempre negli ultimi due giorni sono state effettuate 5.429 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 437.234 (79 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 404.362 (73,1 per cento).

Hanno ricevuto la terza dose 46.575 persone (8,4 per cento). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 14, nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.081, dei quali 1.064 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 604, i guariti 28.999.