Ieri la Basilicata è stata la migliore regione d'Italia per somministrazioni

La campagna vaccinale contro il Covid-19 in regione prosegue a ritmo serrato, nella giornata di ieri la Basilicata è stata la migliore regione d'Italia per somministrazioni dei vaccini anti covid-19.

Lo ha scritto su twitter il presidente della Regione, Vito Bardi, evidenziando che sono state superate le 50 mila terze dosi. In vista delle festività natalizie quindi la regione vuole mettersi in sicurezza per evitare eventuali focolai derivanti dai contagi.