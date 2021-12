Al momento nella cittadina sininca quindi si contano in totale quattro positivi

A Senise si riscontrano quattro nuove positività. Lo fa sapere l'assessore Francesco Marranchiello. Si tratta di tre casi appartenenti allo stesso nucleo famigliare, uno invece riscontrato nella giornata di oggi, ascrivibile ad un contagio presumibilmente avvenuto fuori dal territorio comunale. Al momento quindi si contano quattro positivi, dopo che per diverse settimane la cittadina sinnica è stata Covid free.

"Per far fronte a tutto ciò occorre vaccinarsi - afferma Marranchiello - il prima possibile affinché non si crei quella che gli addetti ai lavori hanno definito “rottura vaccinale”: casi sintomatici in soggetti vaccinati. Utilizziamo la strada della massima prudenza per salvaguardare noi e soprattutto i più fragili! Solo uniti possiamo farcela". Le raccomandazioni sono sempre quelle di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso, evitare gli assembramenti e igienizzarsi spesso le mani.

