Incidente stradale con un tamponamento tra un'automobile ed un autocarro sulla strada Statale 106 questa sera in territorio di Policoro. Lo spaventoso impatto è avvenuto poco dopo le ore 18.00 sulla carreggiata in direzione nord all'altezza del distributore di carburanti Q8. I due mezzi si sono urtati tra di loro per cause in fase di accertamento.

Il traffico ha subito dei rallentamenti con la carreggiata che è rimasta chiusa per oltre un'ora. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i sanitari del 118 e la ditta Stigliano per il recupero dei mezzi incidentati ed il ripristino dell'arteria stradale.

Claudio Sole