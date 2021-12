Al momento nella cittadina sinnica si contano 11 positivi

Salgono ancora i positivi al Covid-19 a Senise. Nella giornata di oggi sono state registrate sette nuove positività, che riguardano anche un bambino della scuola primaria del Plesso San Pietro. Lo riferisce l'assessore Marranchiello.

Per la classe interessata è stata sospesa la didattica in presenza, in attesa dei tamponi da eseguire. Al momento nella cittadina sinnica si contano in totale 11 positivi.