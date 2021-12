Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 5.320 vaccinazioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 dicembre, sono stati processati 850 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 59 (e tra questi 54 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 13 guarigioni, di cui 12 relative a residenti in Basilicata.

POSITIVI TOTALI N. 59

Positivi residenti: n. 54

1 Barile

1 Bernalda (domiciliato a Tito)

1 Chiaromonte

2 Ferrandina

2 Francavilla in Sinni

1 Lagonegro

7 Lauria

8 Matera

3 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Policoro

5 Potenza

1 Ripacandida

8 Rotonda

1 Rotondella

8 Senise

1 Tito

2 Vietri di Potenza

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Lagonegro)

1 Ghana (domiciliato a Bernalda)

1 Lombardia (domiciliato a Marsicovetere)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

Regione/ Stato estero

2 Campania.

GUARITI TOTALI N. 13

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 12

1 Avigliano

1 Cirigliano

1 Ferrandina

1 Grassano

1 Irsina (domiciliato a Policoro)

1 Matera

3 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Scanzano Jonico

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Matera)

RICOVERATI N. 12

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n.2

Pneumologia n. 3

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n.0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 5

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 5.320 vaccinazioni. A ieri sono 438.214 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento) e 406.083 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (73,4 per cento) e 61.488 quelli che hanno ricevuto la terza dose (11,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 905.785 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).