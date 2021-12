L'automobile è andata a finire in una scarpata laterale ribaltandosi

Incidente stradale questa mattina a Policoro all'alba verso le ore 5:00. Un'automobile con alla guida una donna è uscita di strada terminando la propria marcia nella scarpata laterale di via Puglia, nei pressi del cimitero comunale.

La conducente, dopo le prime cure prestate sul posto da parte dei sanitari del 118, successivamente è stata trasportata presso l'ospedale "Giovanni Paolo II" di Policoro per accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso, insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.