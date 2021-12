Nel Potentino sono impegnati circa 200 agenti con delle verifiche anche a tappeto

Controlli a tappeto per chi scende dagli autobus extraurbani che arrivano a Potenza, a campione nella zone vicine agli istituti scolastici: è questo il quadro che si presenta stamani, nel capoluogo della Basilicata, per i controlli più stringenti sul green pass. Nel terminal bus di Potenza, dove arrivano le autocorriere dagli altri centri della regione e da altre regioni, la polizia municipale ha controllato tutte le persone in arrivo: una di loro è stata sanzionata perché priva del Green pass.

Davanti alle scuole, i controlli sono stati fatti a campione ma gli agenti operanti hanno anche parlato con i ragazzi, sottolineando l'importanza di avere il green pass. Secondo quanto reso noto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sono circa 200 i rappresentanti delle forze dell'ordine che parteciperanno ai controlli, da oggi in poi, Controlli sono stati fatti anche a Matera, nella stazione di arrivo dei bus: le verifiche - è stato spiegato - continueranno a campione sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici sia per i locali, in particolare nei ristoranti.