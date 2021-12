Si è rilevata una cospicua affluenza dei cittadini di cui in maggioranza ultra ottantenni

Nella giornata del 4 Dicembre 2021 a Castelluccio Superiore, sono state inoculate circa 42 dosi di vaccino Pfizer di cui 15 a domicilio, grazie all’ organizzazione dell’ esercito Italiano. “Oggi 7 Dicembre 2021, si è dato inizio, all’attività relativa la somministrazione della terza dose del Vaccino Anti Covid -19. Si è rilevata una cospicua affluenza dei cittadini di cui in maggioranza ultra ottantenni.

Ciò che voglio evidenziare e soprattutto ringraziare, riguarda i volontari della Protezione Civile, i volontari dell’Humanitas e l’Esercito Italiano, che con il loro prezioso contributo hanno garantito un eccellente ed esemplare servizio, in un paese, che in questo momento sta vivendo un periodo di completo abbandono da parte di tutti, in primis dall’assenza di assistenza dei medici di medicina generale, rilevando una elevata disorganizzazione che penalizza in maniera notevole i cittadini. Procediamo comunque nella conclusione della giornata di vaccinazione nel miglio modo possibile.” Questo è ciò che dichiara il primo cittadino Giovanni Ruggiero”.