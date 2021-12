Un buon numero di dosi inoculate che fa ben sperare per la campagna vaccinale in regione

Prosegue a ritmo sostenuto la campagna vaccinale in Basilicata, nella giornata di ieri, 6 dicembre, sono state effettuate 5.382 vaccinazioni. Con un totale di vaccinati pari a 439.303 lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,4 per cento) e 407.302 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (73,6 per cento) e 76.387 quelli che hanno ricevuto la terza dose (13,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 922.992 su 553.254 residenti, dati che sono stati forniti dal portale di Poste italiane.

Numeri abbastanza alti che confermano l'ottimo lavoro svolto dal personale sanitario impegnato nei vari punti vaccinali dislocati in regione, che domani in occasione della Festa dell'Immacolata, resteranno chiusi. La campagna vaccinale riprenderà normalmente da giovedì 9 Dicembre. Nel frattempo buone notizie arrivano anche dalle terapie intensive degli ospedali lucani che sono stati adibiti a reparti Covid, con lo "zero" nella casella dei pazienti positivi ricoverati. Dato che è stato confermato anche nelle prime ore dell'entrata in vigore del super green pass.

A proposito di green pass, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, in una nota sui controlli effettuati nel primo giorno con il super green pass, si congratula con le forze di Polizia per l'ottimo lavoro svolto. "Leggo nei primi dati trasmessi oggi dalle forze di Polizia un apprezzabile senso di responsabilità con cui operatori e cittadini" della provincia di Potenza "hanno risposto alle nuove misure messe in campo dal Governo". Dai dati forniti emerge che nel primo giorno in cui è entrato in vigore il super green pass, sono state sette le sanzioni comminate. Il Prefetto si è detto "convinto che sarà così anche nei prossimi giorni, nei quali i dispositivi di controllo programmati continueranno con la stessa efficacia. Ringrazio, inoltre, il Presidente della Camera di Commercio di Basilicata che ha risposto prontamente al mio invito fatto nei giorni scorsi, partendo con una campagna di sensibilizzazione nei confronti di operatori economici ed esercenti di pubblici esercizi; è in corso la diffusione capillare di locandine e vetrofanie che - ha concluso - aiutano tutti a comprendere e rispettare le nuove misure anticovid in vigore da ieri".