Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'accesso libero senza prenotazione resterà solo per gli Over 80

Terza dose solo con prenotazione dal 10 dicembre per 18-79 anni. Lo comunica la Regione Basilicata attraverso un comunicato. Dal 10 dicembre l'accesso ai punti vaccinali potrà avvenire solo previa prenotazione, per chi ha da 18 a 79 anni.

L'accesso libero, senza prenotazione, resterà solo per gli Over 80. Per la fascia di età 60-79, il sistema di prenotazione sul Portale Poste sarà aperto già il giorno 9 dicembre dalle ore 10.