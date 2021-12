Send by email

Mario è scomparso prematuramente nel 2017 a soli 62 anni lasciando un grande vuoto

La Cisl Basilicata compie un grande gesto di umanità e riconoscenza nei confronti di un suo carissimo collega. Infatti venerdì 10 dicembre, nella sede della Filca Cisl Basilicata, in Via degli Olmi 5/A, a Potenza, sarà intitolata una sala a Mario Bellusci, sindacalista originario di Senise scomparso prematuramente nel 2017 a soli 62 anni. Un uomo dai sani principi, che tanto ha dato al suo lavoro con la sua competenza e vicinanza a chi ha chiesto un suo supporto.

In tanti lo ricordano per i suoi modi gentili, dimostrandosi disponibile e cordiale verso gli altri. Mario era nato a Senise ed ha vissuto gran parte della sua vita dedicandola al mondo del sindacato, che lo ricorda con immenso piacere. Alla cerimonia interverranno il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e in collegamento dalla sede centrale di Roma, il segretario nazionale della Filca Ottavio De Luca. La cerimonia si terrà alle ore 10.00 alla presenza di numerosi amici che hanno sempre vivo il ricordo del caro Mario.

Claudio Sole