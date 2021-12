Forti venti di Libeccio con le temperature in calo e nevicate sotto i mille metri

Dopo una tregua nel giorno dell'Immacolata, il maltempo ritorna sulla Basilicata e lo fa in modo deciso a partire da domani con una perturbazione abbastanza corposa. Come riporta la pagina social dell'Osservatorio meteo lucano il maltempo arriverà in nottata sui settori tirrenici e primo mattino di domani giovedì 9 dicembre sul resto del territorio regionale.

A farla da padrona saranno i forti venti di Libeccio. Temperature in calo e neve sui monti. Dal pomeriggio i fenomeni saranno meno intensi e concentrati soprattutto sul Lagonegrese e Potentino occidentale, con la quota neve in calo fino a quote di alta collina intorno agli 800-900mt e localmente anche a quote inferiori. La situazione dovrebbe migliorare sul resto della regione.