Nella sua abitazione è stata trovata anche della droga e delle borse con marchi contraffatti

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo il ritrovamento, sul comodino della sua camera da letto, di una pistola scacciacani modificata per sparare proiettili veri. E' accusato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina, ma è stato denunciato anche per ricettazione e commercio di merce contraffatta. La Polizia è intervenuta per una segnalazione di litigio in atto.

Il giovane è stato trovato mentre fumava uno spinello e ha tenuto un atteggiamento "non collaborativo". Dopo aver notato su un mobile della cucina una bustina contenente marijuana e un piccolo pezzetto di hascisc, gli agenti hanno perquisito l'abitazione, trovando la pistola, che era stata caricata con due cartucce anch'esse modificate. Inoltre, sono state trovate "diverse borse e mascherine con marchi contraffatti". In un box, infine, sono state trovate 45 cartucce a salve per la pistola. L'arresto del giovane è stato convalidato dal gip, che ha disposto gli arresti domiciliari, in considerazione del fatto che l'indagato è incensurato.