La lauriota Antonella Viceconti è la nuova Presidente del CIF Regionale Basilicata. Eletta all’unanimità per il quadriennio 2021-2025, Antonella Viceconti, dopo Raffaella Bisceglia, sarà affiancata da due Vicepresidenti elette: Rena Festa Galgano e Antonietta Tarricone, coadiuvate dalle consigliere, Teresa Alamprese, Caterina Grisolia, Luisa Comitino e Grazia Ferrieri di Melfi.

Una nomina importante, quella della consigliere comunale al comune di Lauria, Antonella Viceconti, dopo un lungo viaggio fatto di grande impegno per le donne di Lucania. Il primo pensiero dopo l’elezione qual è stato? “Il primissimo pensiero – esordisce Antonella Viceconti, raggiunta dalla nostra redazione - è stato per le donne fondatrici del C.I.F. in Basilicata che hanno avviato un difficile percorso di emancipazione e diritti. oggi abbiamo nuove problematiche ma tanti diritti delle donne non sono completamente raggiunti. Con questo nuovo impegno continuerò per creare una rete istituzionale e tra associazioni per raggiungere traguardi femminili necessari”.

Una nomina avvenuta anche nel giorno del ricordo di Angela Ferrara. Ancora femminicidi, ancora violenze sulle donne . Cosa si deve veramente fare per debellare un fenomeno, che non solo limita la libertà delle donne, ma continua a considerarle meno di una vera risorsa per un cambiamento della nostra società. “Occorre prevenire il fenomeno – sottolinea Antonella Viceconti - con processi educativi nelle scuole sin dall’ infanzia. Inoltre è necessario avviare percorsi rieducativi per gli uomini violenti che vanno curati e sostenuti per cambiare rotta. Al contempo occorrono piani di protezione per le donne e minori vittime di violenze domestiche per scongiurare drammi cruenti come quello di Angela Ferrara”.

Il primo atto che caratterizzerà l’azione, come rappresentante regionale delle donne lucane. Cosa hanno bisogno in più le donne lucane per cambiare un modus viventi direi quasi feudale. “Abbiamo una progettualità in corso – ha precisato Antonella Viceconti - che va portata avanti: azioni per il contrasto alla povertà educativa e dispersione scolastica, progetti per l'inclusione sociale e interculturale. Obiettivo prioritario per le donne lucane sia l’inserimento occupazionale, una donna autonomamente economica e fondamentalmente libera ed è nelle condizioni di impegnarsi nelle istruzioni, in politica, nei luoghi decisionali e anche avere la forza di denunciare per riappropriarsi della sua dignità e libertà”. Inizia una nuova alba per le donne lucane? Antonella Viceconti ha la forza, la passione e il coraggio migliore per intraprendere un percorso per dare un contributo ancora più concreto. “Il CIF, è sempre stato convinzione ha concluso Antonella Viceconti - che le donne, riconosciute soggetto storico del cambiamento, dello sviluppo del Paese nella diversità e peculiarità del proprio modo di essere, rappresentano una riserva di energie, di potenzialità e di positiva influenza nell’attuale fase storica, che richiede un supplemento di sensibilità per arricchire e umanizzare la cultura e la vita sociale del nostro Paese”. Auguri al nuovo Presidente.

