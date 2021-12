Ad ogni modo, sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica

E' "in peggioramento la performance" della Basilicata negli ultimi sette giorni: la constatazione della Fondazione Gimbe dopo il consueto monitoraggio settimanale fotografa un andamento della pandemia che, in Basilicata, ha sentito "suonare la campanella" due giorni fa, quando due numeri hanno fatto pensare: 116 nuovi positivi rispetto ai 55 del giorno precedente e la riapertura della terapia intensiva Covid nell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera, dove è tuttora ricoverato un uomo di oltre 70 anni, non vaccinato, che ha visto peggiorare le sue condizioni. L'unica buona notizia - per ora - è che nei laboratori lucani che cercano il virus sono state individuate tutte le varianti emerse ma non ancora "omicron".

La Fondazione Gimbe ha spiegato che vi sono 211 "casi attualmente positivi per 100 mila abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (23,4 per cento) rispetto alla settimana precedente". Ad ogni modo, sono "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (cinque per cento) e il terapia intensiva occupati da pazienti covid-19". Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, soprattutto in vista delle festività natalizie dove aumenterà il flusso di gente in giro e in arrivo da fuori regione.