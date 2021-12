Send by email

I due uomini sono stati trovati senza vita all'interno della camera da letto

I cadaveri di due uomini, di nazionalità romena, sono stati trovati stamani in una casa a Brienza in provincia di Potenza. La morte dei due, lavoratori in una ditta boschiva, sarebbe stata causata da una fuga di gas all'interno della casa, alla periferia della cittadina burgentina.

A lanciare l’allarme i colleghi che li aspettavano sul posto di lavoro, dove non sono mai arrivati all’appuntamento e si sono subito recati nei pressi della loro abitazione per cercarli.

Nella camera da letto dove i due dormivano è stata trovata una bombola, forse utilizzata per riscaldarsi, che potrebbe non aver funzionato correttamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.