L'uomo pare si trovi in un leggero stato confusionale

E' stato ritrovato a Taranto poche ore fa Vincenzo Fiorenza, l'uomo 35enne scomparso ieri mattina da Colobraro, in provincia di Matera. L'uomo pare si trovi in un leggero stato confusionale. I familiari, appena avvisati dalle forze dell'ordine, sono subito parti per la città jonica per riabbracciarlo.

Ricordiamo che di lui non si avevano più notizie da ieri mattina dalle ore 7.00 quando era uscito di casa a bordo della sua Fiat Idea nera, facendo perdere le sue tracce. Si conclude quindi a lieto fine una storia che ha tenuto in ansia moltissime persone.