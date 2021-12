Nella stessa giornata si registrano anche 16 guarigioni di cui 14 residenti in Regione

La task force regionale comunica che nella giornata di sabato 11 dicembre 2021 sono stati processati 921 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e di questi 88 sono risultati positivi. Nello specifico si contano:

88 casi positivi di cui 84 residenti in regione Basilicata:

2 Avigliano

5 Bernalda

1 Calvello

1 Episcopia (domiciliato a Latronico)

1 Garaguso (domiciliato a Grassano)

4 Grassano

3 Lagonegro

1 Latronico

1 Laurìa

24 Matera

3 Melfi

8 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Pomarico

11 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Salandra (domiciliato a Miglionico)

2 San Mauro Forte

2 Sant’Angelo Le Fratte

3 Sant’Arcangelo

1 Savoia di Lucania

2 Scanzano Jonico

3 Tursi

2 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Piemonte (domiciliato a San Mauro Forte)

1 Puglia (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Veneto (domiciliato a Grassano)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Puglia.

Si registrano anche 16 guarigioni di cui 14 residenti in Regione Basilicata:

2 Ferrandina

2 Matera

2 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Rionero in Vulture

1 Rotondella

2 Scanzano Jonico

1 Tolve

1 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Campania (domiciliato a Picerno)

1 Puglia (domiciliato a Policoro).

Al momento in regione i casi attuali residenti sono 1385 in isolamento domiciliare invece ne risultano 1364.