Sono emersi nella giornata di ieri. Un solo ricovero presso la Pneumologia del San Carlo

Preoccupante innalzamento di contagi a Lauria, dove nella giornata di ieri sono emersi 47 nuovi positivi. Si registra dai giorni precedenti un solo ricovero presso il reparto di Pneumologia del San Carlo di Potenza. Al momento il totale dei positivi su Lauria sale a 134.

In una nota del comune si invita la popolazione intera, in questo delicato momento, al pieno rispetto delle norme anticontagio, per evitare che la situazione possa precipitare notevolmente.