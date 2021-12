Send by email

Sale il numero dei positivi a Senise, nella giornata odierna sono stati riscontrati altri a 18 casi di Covid-19. Lo comunica il sindaco Giuseppe Castronuovo che, vista l'emergenza in atto, ha deciso con un'ordinanza la sospensione a Senise dell'attività didattica in presenza delle scuole primarie, dell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole", da domani 15 dicembre, fino a giovedì 23 dicembre, per consentire la sanificazione degli ambienti ed effettuare un tracciamento mediante uno screening sulla popolazione scolastica.

Inoltre a partire da oggi martedì 14 dicembre e fino al 29 dicembre 2021, sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto nell'intero territorio comunale. Ad oggi a Senise all'attivo si contano 43 casi di Covid-19.

Claudio Sole