Aumentano in modo preoccupante i nuovi casi in regione ma la pressione ospedaliera è sotto controllo

In Basilicata - dove i casi covid-19 sono in costante aumento, ma la pressione ospedaliera resta sotto controllo - la campagna vaccinale per i bambini dai cinque agli undici anni comincerà domenica 19 dicembre. Stamani, dalle ore 10, è possibile prenotare le somministrazioni per una platea di circa 31 mila bambini. I ricoverati Covid negli ospedali lucani sono 31 (cinque in più di ieri), dei quali solo uno in terapia intensiva, all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ieri sono state effettuate 4.172 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 441.332 (79,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 409.405 (74 per cento).

Hanno ricevuto la terza dose 107.357 persone (19,4 per cento). E, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto, Michele Campanaro, ha reso noto che in provincia di Potenza dal 6 dicembre - quando sono entrate in vigore le norme sul green pass rafforzato - sono state controllate 7.472 persone e sono state elevate 36 sanzioni. Inoltre 67 persone sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina. Sono stati controllati 1.546 esercizi commerciali, con 23 sanzioni.