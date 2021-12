Send by email

Sono riconducibili a contatti stretti di positivi già posti in quarantena

Nella giornata odierna a Senise sono state riscontrate 6 nuove positività. Lo comunica l'assessore Marranchiello. Alcune riconducibili a contatti stretti di positivi già posti in quarantena ed altre appartenenti alla scuola primaria e secondaria di secondo grado. In attesa gli esiti dei tamponi effettuati oggi che non sono stati ancora processati.

"Con uno sforzo e pazienza da parte di tutti - dice Marranchiello - presto ne usciremo, soprattutto adesso che è stata avviata la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11anni. In questo modo anche i nostri piccoli diventeranno meno suscettibili all’infezione da SARS-Cov2 e di conseguenza meno contagiosi. Un augurio di pronta guarigione a tutti i nostri concittadini nella speranza di affrontare con più serenità il periodo festivo già alle porte". Al momento con questi nuovi positivi a Senise si contano 52 positivi.