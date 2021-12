Un dato evidenziato dal Cedap stilato sulla base delle statistiche riportate nei certificati di assistenza al parto

Pubblicato il Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia (Cedap) curato dal Ministero della Salute. Situazione meno preoccupante probabilmente per la Basilicata dove, nel 2020, sono nati ben 3924 bambini, quasi trecento in più rispetto al 2019. Il dato complessivo in ogni caso riflette un trend in preoccupante flessione documentato da un numero medio di figli per donna appena superiore ad uno. Andamento similare quello sul tasso di natalità per numero di bambini nati vivi su 1000 residenti che risulta inferiore al tasso nazionale. Un dato evidenziato dal Cedap stilato sulla base delle statistiche riportate nei certificati di assistenza al parto: Basilicata si ferma al 6,3 per cento contro la media nazionale indicata al 6,8 per cento. Oltre 7 mamme su 10, nel primo anno della pandemia, hanno concluso la gravidanza quando avevano più di 30 anni.

Un dato che mette in evidenza come a livello nazionale progressivamente si assiste ad un calo di nascite, in Basilicata sembra più accentuato e che potrebbe portare a rivedere le politiche organizzative dei centri di nascita. I dati del 2020, nel particolare dove si nasce in Basilicata, evidenzia come i punti di nascita di Potenza hanno avuto più nascite (1436) contro quelli di Matera (886). In particolare Lagonegro ben 749, Policoro 446 e Melfi 403. Gli ospedali di Policoro e Melfi hanno effettuato un numero di Parti inferiori ai 500 considerata la soglia minima per garantire sicurezza alle mamme e ai figli. Il dato di Melfi preoccupa di più in quanto il reparto di Ostetricia opera in regime di deroga ormai da ben 4 anni. Ulteriore dato per la Basilicata è il ricorso al taglio cesareo dove si ricorre spesso all’intervento chirurgico: Basilicata 3,5 per cento rispetto al dato nazionale pari a 31, 3 per cento.

Oltre il limite del 15% indicato dall’organizzazione mondiale della sanità. Un dato che permette alla Basilicata di difendersi visto quello nazionale: L’88,8% dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici ed equiparati. Terapia intensiva neonatale presente solo nel 30% dei punti nascita. L’età media della madre è di 33 anni per le italiane. La fecondità mantiene l’andamento decrescente degli anni precedenti: nel 2019 il numero medio di figli per donna scende a 1,22 (rispetto a 1,46 del 2010), per la Basilicata il dato conferma la media nazionale.

Oreste Roberto Lanza