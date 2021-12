Send by email

Summa-Cgil: è conseguenza e responsabilità diretta della classe dirigente politica della nostra regione

Investita da un autobus all'uscita del turno della notte, intorno alle ore 6.45, nell'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza), un'operaia di 36 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Come riporta l’Ansa l’operaia è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso", ed è stata prima trasportata all'ospedale di Melfi e poi, in eliambulanza, al San Carlo di Potenza dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell'incidente sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melfi.

Intanto sull’accaduto interviene il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa.

“Il grave incidente che si è verificato questa mattina nell’area industriale di Melfi, dove un’operaia è stata investita da un pullman dopo aver terminato il turno di notte, è conseguenza e responsabilità diretta della classe dirigente politica della nostra regione che ha lasciato la zona industriale di Melfi nell’abbandono totale, senza infrastrutture e senza il minimo di sicurezza”. “Un deserto di infrastrutture a distanza di quasi 30 anni dal più grande insediamento industriale del Mezzogiorno, con circa 15mila lavoratori che vi operano. È la triste fotografia di cosa è stata ed è la classe dirigente di questo nostro territorio. Non servono dichiarazioni e annunci, ma azioni concrete e immediati investimenti. A chi spetta resta un rebus, tra un consorzio commissariato e Api-Bas ancora nella fase di transizione nella sua nuova missione di gestore delle aree industriali”.