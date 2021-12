Si registrano anche 23 guarigioni tutte residenti in Regione Basilicata

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri sabato 18 dicembre 2021, sono stati processati 1.101 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 e di questi si registrano 130 casi positivi.

Nello specifico su 130 casi 124 sono residenti:

2 Atella

1 Baragiano

2 Bernalda

1 Calvera

2 Castelluccio Inferiore

1 Chiaromonte

1 Episcopia

2 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Policoro)

1 Grassano

1 Irsina

1 Lagonegro

4 Lauria

5 Lavello

1 Maratea

25 Matera

5 Melfi

3 Nemoli

1 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

6 Policoro (n. 1 domiciliato a Senise)

2 Potenza

1 Rivello

2 San Chirico Nuovo

14 Senise

1 Teana

30 Trecchina

5 Tursi

1 Venosa

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata:

1 Lazio (domiciliato a Senise)

1 Lombardia (domiciliato a Maratea)

1 Germania (domiciliato a Senise)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione:

1 Campania

2 Puglia.

Si registrano anche 23 guarigioni tutte residenti in Regione Basilicata:

1 Bernalda (domiciliato a Tito)

11 Matera

1 Nova Siri

2 Potenza

1 Rotonda

1 Tito

2 Vietri di Potenza

2 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata 1 Campania (domiciliato a Lagonegro). Guariti residenti in altra Regione 1 Campania.

I casi attuali residenti sono 1904 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 1874.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 30: Di cui nell’ospedale "San Carlo" a Potenza sono 6 pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 9 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva. Nell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera invece: 7 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 1 in Terapia intensiva.