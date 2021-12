A causa dell'elevato numero di contagi rimandata anche la Giornata di riflessione sull'inclusione sociale

A causa di alcune positività al Covid-19 tra gli alunni dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Leonardo Sinisgalli" di Senise che interessano diverse classi, il sindaco Giuseppe Castronuovo, con l'ordinanza numero 1329 del 19.12.2021, ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le classi per il periodo che va dal 20 dicembre fino al 23 dicembre 2021. Il provvedimento si è reso necessario a causa del rischio di contagio tra gli alunni e il personale docente visto l'elevato numero di contagi verificatosi negli ultimi giorni all'interno della comunità di Senise.

Intanto sono stati rimandati anche gli eventi previsti per il 27 dicembre nell’ambito della "Giornata di riflessione sull'inclusione sociale, tradizione e cultura". Le associazioni “Argento vivo” e “Arci Basilicata” hanno comunicato che l’intensa giornata di attività di cultura ed enogastronomia è stata rinviata a data da destinarsi proprio a causa dei numerosi casi di positività riscontrati a Senise. “Quando abbiamo iniziato ad organizzare l'evento - ha scritto Giulia Calabrese di "Bottega Lucana Senise"- non speravamo di trovarci nuovamente nella situazione in cui Senise oggi purtroppo si trova. Con dispiacere, ma con responsabilità, ci teniamo a comunicare che l'evento previsto per il giorno 27 dicembre non si terrà!”.