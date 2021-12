Il tribunale di Matera ha cancellato le accuse nei suoi confronti. Assolto anche Vito Montanaro

Il collegio del Tribunale di Matera, presieduto da Gaetano Catalani, ha assolto l’ex governatore Marcello Pittella nel processo, di primo grado, su concorsi truccati e mala amministrazione nella sanità lucana. In totale sono state emesse sette condanne. Tra i condannati l’ex direttrice amministrativa dell’Asm (Azienda sanitaria di Matera), Maria Benedetto (cinque anni di reclusione), l’ex direttore generale dell’Asm, Pietro Quinto (due anni e sei mesi di reclusione), l’ex dirigente dell'Asp (Azienda sanitaria di Potenza), Giovanni Berardino Chiarelli (due anni e sei mesi di reclusione) e l’ex dirigente amministrativo del Crob di Rionero in Vulture (Potenza), Giovanni Amendola (due anni e sei mesi di reclusione). Condannate anche la funzionaria dell'Asm, Anna Rita Di Taranto (due anni di reclusione) il funzionario del Crob, Angela Capuano (un anno e quattro mesi di reclusione) e la dirigente dell’Asm, Maria Evangelista Taccardi (un anno di reclusione).

Assolti anche l’attuale direttore del Dipartimento salute animale della Regione Puglia, Vito Montanaro; e l’ex direttore amministrativo del San Carlo di Potenza, Maddalena Berardi. A luglio del 2018 Pittella era finito agli arresti domiciliari, mentre era in carica come governatore, con l’accusa di essere stato l’istigatore dei falsi commessi per aggiustare le graduatorie di alcuni concorsi. Accusa che in seguito gli è costata anche la ricandidatura a governatore.